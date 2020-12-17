Официальный курс гривны установлен на уровне 27,81 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию на 18 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,81 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро среды установлены на таком уровне:
27.8184 грн за доллар;
34.0789 грн за евро;
0.3811 грн за российский рубль;
37.8275 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 декабря курс валют — вырос.