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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,81 грн/долар

Київ • УНН

 • 11565 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на 18 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,81 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,81 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок середи встановлені на такому рівні:

27.8184 грн за долар;

34.0789 грн за євро;

0.3811 грн за російський рубль;

37.8275 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 17 грудня курс валют — зріс.

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