Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,81 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на 18 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,81 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок середи встановлені на такому рівні:
27.8184 грн за долар;
34.0789 грн за євро;
0.3811 грн за російський рубль;
37.8275 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 17 грудня курс валют — зріс.