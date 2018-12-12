Официальный курс гривны установлен на уровне 27,71 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На 12 декабря 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 27,71 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 декабря установлены на таком уровне:
27.713165 грн за доллар;
31.534810 грн за евро;
0.416730 грн за российский рубль;
35.165407 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 11 декабря курс всех валют, уменьшился.