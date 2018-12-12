Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,71 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На 12 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,71 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 грудня встановлені на такому рівні:
27.713165 грн за долар;
31.534810 грн за євро;
0.416730 грн за російський рубль;
35.165407 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 грудня курс усіх валют, зменшився.