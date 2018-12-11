Официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют Всего на 11 декабря установлены на таком уровне:

27.776824 грн за доллар;

31.735021 грн за евро;

0.419330 грн за российский рубль;

35.165407 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 10 декабря курс всех валют, кроме евро и российского рубля упал.