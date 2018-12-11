Официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На 11 декабря 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 27,77 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют Всего на 11 декабря установлены на таком уровне:
27.776824 грн за доллар;
31.735021 грн за евро;
0.419330 грн за российский рубль;
35.165407 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 декабря курс всех валют, кроме евро и российского рубля упал.