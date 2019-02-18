Официальный курс гривны установлен на уровне 27,48 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На 18 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 февраля установлены на таком уровне:
27.247894 грн за доллар;
30.681129 грн за евро;
0.408490 грн за российский рубль;
34.889500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 февраля курс всех валют увеличился.