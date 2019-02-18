Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,48 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На 18 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,48 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 лютого встановлені на такому рівні:
27.247894 грн за долар;
30.681129 грн за євро;
0.408490 грн за російський рубль;
34.889500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 лютого курс усіх валют збільшився.