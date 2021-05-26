Официальный курс гривны установлен на уровне 27,45 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. По состоянию на 26 мая 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,45 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.455300 грн за доллар;
33.664300 грн за евро;
0.373900 грн за российский рубль;
38.869800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 мая курс евро вырос.