Официальный курс гривны установлен на уровне 27,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. По состоянию на 2 июня 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.438100 грн за доллар;
33.533500 грн за евро;
0.373250 грн за российский рубль;
38.870200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 июня курс всех указанных валют упал, кроме евро.