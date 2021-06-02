Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,44 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.438100 грн за долар;

33.533500 грн за євро;

0.373250 грн за російський рубль;

38.870200 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 червня курс всіх зазначених валют впав, крім євро.