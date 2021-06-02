Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,44 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Станом на 2 червня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,44 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.438100 грн за долар;
33.533500 грн за євро;
0.373250 грн за російський рубль;
38.870200 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 1 червня курс всіх зазначених валют впав, крім євро.