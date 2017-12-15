Официальный курс гривны установлен на уровне 27,41 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 декабря установлены на таком уровне:

27,410006 грн за доллар;

32,467152 грн за евро;

0,466890 грн за российский рубль;

36,826279 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 13 декабря, курс всех валют вырос.