Официальный курс гривны установлен на уровне 27,13 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 декабря установлены на таком уровне:

27,135720 грн за доллар;

32,009295 грн за евро;

0,458100 грн за российский рубль;

36,271156 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 11 декабря, 12 декабря ситуация с курсом валют сложилась следующая: доллар, евро и российский рубль выросли в цене, а фунт стрелинг подешевел.