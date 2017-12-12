Официальный курс гривны установлен на уровне 27,13 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 декабря установлены на таком уровне:
27,135720 грн за доллар;
32,009295 грн за евро;
0,458100 грн за российский рубль;
36,271156 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 11 декабря, 12 декабря ситуация с курсом валют сложилась следующая: доллар, евро и российский рубль выросли в цене, а фунт стрелинг подешевел.