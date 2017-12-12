Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,13 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,10 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 грудня встановлені на такому рівні:
27,135720 грн за долар;
32,009295 грн за євро;
0,458100 грн за російський рубль;
36,271156 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 11 грудня, 12 грудня ситуація з курсом валют склалась наступна: долар, євро та російський рубль зросли в ціні, фунт стрелінг подешевшав.