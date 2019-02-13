Официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На 14 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 февраля установлены на таком уровне:
27.092791 грн за доллар;
30.628400 грн за евро;
0.412510 грн за российский рубль;
34.982696 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 февраля курс всех валют — вырос.