Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,09 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На 14 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,09 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 14 лютого встановлені на такому рівні:
27.092791 грн за долар;
30.628400 грн за євро;
0.412510 грн за російський рубль;
34.982696 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 лютого курс усіх валют — зріс.