Официальный курс гривны установлен на уровне 27,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. На 22 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.081500 грн за доллар;
29.357700 грн за евро;
0.351680 грн за российский рубль;
33.288600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 апреля курс всех валют снизился, кроме доллара, который вырос.