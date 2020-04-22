Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На 22 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.081500 грн за долар;
29.357700 грн за євро;
0.351680 грн за російський рубль;
33.288600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 квітня курс усіх валют знизився, крім долара, який зріс.