Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 марта, установлены на таком уровне:
27,057690 грн за доллар;
29,184423 грн за евро;
0,470380 грн за российский рубль;
33,827991 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: цена на доллар незначительно поднялась; стоимость евро также незначительно увеличилась; цена на российский рубль стала больше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.
Как сообщал УНН, на 23 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,91 грн / долл.