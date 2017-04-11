Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 апреля, установленные на таком уровне:



26,933241 грн за доллар;



28,489983 грн за евро;



0,469310 грн за российский рубль;



33,386047 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 10 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 10 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,97 грн / долл.