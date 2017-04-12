Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 апреля, установленные на таком уровне:
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- 26,893785 грн за доллар;
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- 28,550442 грн за евро;
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- 0,472190 грн за российский рубль;
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- 33,458855 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 11 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько увеличилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.
Как сообщал УНН, на 11 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,93 грн / долл.