Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 апреля, установленные на таком уровне:



26,893785 грн за доллар;



28,550442 грн за евро;



0,472190 грн за российский рубль;



33,458855 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 11 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько увеличилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 11 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,93 грн / долл.