Официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По состоянию на 19 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.667200 грн за доллар;
31.370000 грн за евро;
0.368100 грн за российский рубль;
36.867400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 сентября курс всех валют не изменился.