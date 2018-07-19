Официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 июля установлены на таком уровне:
26.303338 грн за доллар;
30.540806 грн за евро;
0.418170 грн за российский рубль;
34.270075 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 июля курс всех валют (кроме доллара - его курс вырос), снизился.