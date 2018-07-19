Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,30 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 липня встановлені на такому рівні:
26.303338 грн за долар;
30.540806 грн за євро;
0.418170 грн за російський рубль;
34.270075 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 липня курс усіх валют (окрім долара - його курс зріс), знизився.