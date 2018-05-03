Официальный курс гривны установлен на уровне 26,15 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 мая установлены на таком уровне:
26,155067 грн за доллар;
31,404389 грн за евро;
0,421860 грн за российский рубль;
35,670592 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 мая, курс всех валют, кроме российского рубля (курс которого вырос) — снизился.