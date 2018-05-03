Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,15 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,15 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 травня встановлені на такому рівні:
26,155067 грн за долар;
31,404389 грн за євро;
0,421860 грн за російський рубль;
35,670592 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 травня, курс усіх валют, окрім російського рубля (курс якого зріс), — знизився.