Официальный курс гривны установлен на уровне 25,20 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На 22 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,20 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 августа установлены на таком уровне:
25.204427 грн за доллар;
27.986996 грн за евро;
0.380370 грн за российский рубль;
30.571845 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 августа курс всех указанных валют вырос.