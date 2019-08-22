Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,20 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На 22 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,20 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 22 серпня встановлені на такому рівні:
25.204427 грн за долар;
27.986996 грн за євро;
0.380370 грн за російський рубль;
30.571845 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 серпня курс всіх вказаних валют зріс.