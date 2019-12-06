Официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На 6 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 декабря установлены на таком уровне:
23.877034 грн за доллар;
26.489182 грн за евро;
0.374170 грн за российский рубль;
31.359277 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 декабря курс доллара и евро упал, а всех остальных указанных валют — вырос.