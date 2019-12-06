Официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/доллар

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 60883 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 34339 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 83247 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110446 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 142785 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145749 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139212 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 177926 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116530 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 11043 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На 6 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 декабря установлены на таком уровне:

23.877034 грн за доллар;

26.489182 грн за евро;

0.374170 грн за российский рубль;

31.359277 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 декабря курс доллара и евро упал, а всех остальных указанных валют — вырос.

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