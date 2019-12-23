Официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На 23 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 декабря установлены на таком уровне:
23.291225 грн за доллар;
25.846272 грн за евро;
0.373210 грн за российский рубль;
30.359875 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 декабря курс всех указанных валют снизился.