Офис Зеленского отрекся от заявлений Мендель об обстрелах на Донбассе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Спустя месяц Офис Президента Владимира Зеленского предоставил ответ на запрос Генеральной прокуратуры Украины о скандальном заявлении пресс-секретаря Президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы допускают обстрелы гражданских объектов на Востоке Украины, в результате чего гибнут мирные жители. Ответ ОП в свое распоряжение получило издание "theБабель", сообщает УНН.