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Офис Зеленского отрекся от заявлений Мендель об обстрелах на Донбассе

Офис Зеленского отрекся от заявлений Мендель об обстрелах на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 15069 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Спустя месяц Офис Президента Владимира Зеленского предоставил ответ на запрос Генеральной прокуратуры Украины о скандальном заявлении пресс-секретаря Президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы допускают обстрелы гражданских объектов на Востоке Украины, в результате чего гибнут мирные жители. Ответ ОП в свое распоряжение получило издание "theБабель", сообщает УНН.

Ответ подписал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка, в котором сообщил, что запрашиваемая информация отсутствует.

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует", — говорится в документе.

Напомним, в начале июня пресс-секретарь Президента Мендель в ток-шоу одного из национальных телеканалов заявила, что украинские военные на Донбассе иногда стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, сада, любого места, где находятся гражданские лица. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Такое заявление вызвало негодование, как в прессе, так и среди военных. Прокуратура пыталась дважды допросить Мендель, прежде всего, об источниках заявленной информации и наличии подтверждаемых данных.

Допросить Мендель так и не удалось. Тем временем подписант ответа на запрос ГПУ Руслан Рябошапка и сам недавно поднял очередную волну негодования среди экспертов и военных.

Его заявление о необходимости ликвидировать военную прокуратуру разделило людей и мнения. Рябошапке в частности посоветовали изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры.

Сторонники сохранения военной прокуратуры и развития военной юстиции организовали в сети на эту тему целый неформальный флешмоб.

Украинские Национальные Новости

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