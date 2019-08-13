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Офіс Зеленського відрікся від заяв Мендель про обстріли на Донбасі

Офіс Зеленського відрікся від заяв Мендель про обстріли на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Через місяць Офіс Президента Володимира Зеленського надав відповідь на запит Генеральної прокуратури України про скандальну заяву прессекретаря Президента Юлії Мендель про те, що українські бійці допускають обстріли цивільних об'єктів на Сході України, в результаті чого гинуть мирні жителі. Відповідь ОП у своє розпорядження отримало видання "theБабель", повідомляє УНН.

Відповідь підписав заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка, в якому повідомив, що запитувана інформація відсутня.

"За результатами розгляду звернення від 3 липня 2019 року про надання офіційної інформації повідомляємо, що в Офісі Президента запитувана інформація відсутня", - йдеться в документі.

Нагадаємо, на початку червня прессекретар Президента Мендель у ток-шоу одного з національних телеканалів заявила, що українські військові на Донбасі іноді стріляють по цивільних об'єктах, в результаті чого гинуть мирні жителі.

"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні особи. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином, гинуть наші люди, українці", - сказала прессекретар Зеленського.

Така заява викликала обурення, як у пресі, так і серед військових. Прокуратура намагалася двічі допитати Мендель, перш за все, про джерела заявленої інформації і наявність підтверджених даних.

Допитати Мендель так і не вдалося. Тим часом підписант відповіді на запит ГПУ Руслан Рябошапка і сам нещодавно підняв чергову хвилю обурення серед експертів і військових.

Його заява про необхідність ліквідувати військову прокуратуру розділила людей і думки. Рябошапці зокрема порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції організували в мережі на цю тему цілий неформальний флешмоб.

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