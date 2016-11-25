Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Закарпатской области

Сегодня ночью произошло ДТП с трагическими последствиями на автодороге Мукачево-Рогатин в пгт Ясиня Рахивского района. Около половины первого часа ночи автомобиль "Шкода Йети", за рулем которого находилась 21-летняя жительница Львова, столкнулся на скорости левой стороной с металлической опорой автомобильного моста.

В результате столкновения погибла 18-летняя пассажирка, жительница Ясиней, которая сидела на заднем сидении. В больнице с травмами различной степени тяжести оказалась сама женщина-водитель и двое пассажиров в возрасте 21 и 25 лет.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего человеческие жертвы, полиция начала уголовное производство. Машину задержали на спецплощадке. У водителя взяли кровь на определение состояния алкогольного опьянения.