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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 9290 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в полночь в Закарпатской области, погибла 18-летняя девушка и трое попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Закарпатской области

Сегодня ночью произошло ДТП с трагическими последствиями на автодороге Мукачево-Рогатин в пгт Ясиня Рахивского района. Около половины первого часа ночи автомобиль "Шкода Йети", за рулем которого находилась 21-летняя жительница Львова, столкнулся на скорости левой стороной с металлической опорой автомобильного моста.

В результате столкновения погибла 18-летняя пассажирка, жительница Ясиней, которая сидела на заднем сидении. В больнице с травмами различной степени тяжести оказалась сама женщина-водитель и двое пассажиров в возрасте 21 и 25 лет.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего человеческие жертвы, полиция начала уголовное производство. Машину задержали на спецплощадке. У водителя взяли кровь на определение состояния алкогольного опьянения.

 

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