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Одна людина загинула та троє осіб постраждали внаслідок ДТП на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася опівночі на Закарпатті, загинула 18-річна дівчина та троє осіб потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Одна людина загинула та троє осіб постраждали внаслідок ДТП на Закарпатті

Сьогодні вночі сталася автопригода з трагічними наслідками на автодорозі Мукачево-Рогатин в смт Ясіня Рахівського району. Близько пів першої години ночі автомобіль “Шкода Єті”, за кермом якого перебувала 21-річна жителька м.Львова, зіткнувся на швидкості лівою стороною з металевою опорою автомобільного моста.

Внаслідок зіткнення загинула 18-річна пасажирка, жителька Ясіня, яка сиділа на задньому сидінні. В лікарні з травмами різного ступеня важкості опинилася сама жінка-водій та двоє пасажирів віком 21 і 25 років.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило людські жертви, поліція розпочала кримінальне провадження. Машину затримано на спец майданчик. У водія взято кров на визначення стану алкогольного сп’яніння.

 

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