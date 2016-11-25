Одна людина загинула та троє осіб постраждали внаслідок ДТП на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася опівночі на Закарпатті, загинула 18-річна дівчина та троє осіб потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Сьогодні вночі сталася автопригода з трагічними наслідками на автодорозі Мукачево-Рогатин в смт Ясіня Рахівського району. Близько пів першої години ночі автомобіль “Шкода Єті”, за кермом якого перебувала 21-річна жителька м.Львова, зіткнувся на швидкості лівою стороною з металевою опорою автомобільного моста.
Внаслідок зіткнення загинула 18-річна пасажирка, жителька Ясіня, яка сиділа на задньому сидінні. В лікарні з травмами різного ступеня важкості опинилася сама жінка-водій та двоє пасажирів віком 21 і 25 років.
За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило людські жертви, поліція розпочала кримінальне провадження. Машину затримано на спец майданчик. У водія взято кров на визначення стану алкогольного сп’яніння.