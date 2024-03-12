Одна из самых высоких долей переработки и выручки: МХП - в тройке самых эффективных агрохолдингов Украины

Forbes Ukraine совместно с KSE и YouControl определили 20 самых эффективных агрохолдингов Украины. В тройке лидеров - компания МХП, передает УНН.

Детали

МХП имеет одну из самых высоких долей переработки и выручки среди участников списка - 95%. За два военных года крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине увеличил годовые инвестиции в агронаправление в 1,8 раза, до 263 млн долл.

Кроме МХП в тройке лидеров компании "Кернел" и "Эридон". Основанная в 1993 году "Эридон" - лидер украинского рынка семян и средств защиты растений с долей около 30%. В структуре есть компании по дистрибуции и сервису агротехники, сельхозинжиниринга и агропроизводственные предприятия.

В свою очередь, Kernel потеряла статус крупнейшего агрохолдинга Украины по размеру земельного банка. В апреле 2022 года совет директоров Kernel разрешил основателю и основному акционеру Андрею Веревскому выкупить у собственной компании 30% земельного банка, или 134 000 га. Компания получила 210 млн долл., которые планировалось потратить на обслуживание долга. Зато потеряла статус крупнейшего агрохолдинга Украины по размеру земельного банка.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей "М'ясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".