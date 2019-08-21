Одинадцятикратна чемпионка мира по гребле попалась на употреблении допинга

Допинг-проба спортсменки, взятая вне соревнований в конце июля, дала положительный результат.

“Мы очень разочарованы, что это произошло накануне нашего крупнейшего события года. Права спортсмена должны соблюдать, поэтому мы не будем делать дальнейших комментариев до завершения слушания”, — сказал генеральный секретарь ICF Саймон Тулсон.

Отметим, что мировое первенство пройдет в Венгрии и стартует 21 августа. Венсан-Лапуант считалась одной из фавориток предстоящего турнира. В ее активе 11 золотых медалей.