Одинадцятикратна чемпионка мира по гребле попалась на употреблении допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Канадскую каноистку Лоренс Венсан-Лапуант отстранили за нарушение антидопинговых правил накануне чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает УНН со ссылкой на Международную федерацию гребли на байдарках и каноэ (ICF).
Допинг-проба спортсменки, взятая вне соревнований в конце июля, дала положительный результат.
“Мы очень разочарованы, что это произошло накануне нашего крупнейшего события года. Права спортсмена должны соблюдать, поэтому мы не будем делать дальнейших комментариев до завершения слушания”, — сказал генеральный секретарь ICF Саймон Тулсон.
Отметим, что мировое первенство пройдет в Венгрии и стартует 21 августа. Венсан-Лапуант считалась одной из фавориток предстоящего турнира. В ее активе 11 золотых медалей.