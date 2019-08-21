Одинадцятикратна чемпіонка світу з веслування попалась на вживанні допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Канадську каноїстку Лоренс Венсан-Лапуант відсторонили за порушення антидопінгових правил напередодні чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, повідомляє УНН з посиланням на Міжнародну федерацію веслування на байдарках і каное (ICF).
Допінг-проба спортсменки, взята поза змаганнями в кінці липня, дала позитивний результат.
“Ми дуже розчаровані, що це сталося напередодні нашої найбільшої події року. Права спортсмена повинні дотримуватися, тому ми не будемо робити подальших коментарів до завершення слухання”, — сказав генеральний секретар ICF Саймон Тулсон.
Зазначимо, що світова першість пройде в Угорщині і стартує 21 серпня. Венсан-Лапуант вважалася однією з фавориток майбутнього турніру. В її активі 11 золотих медалей.