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Одно из подразделений боевиков под Авдеевкой пошло в наступление, идет бой - П.Жебривский (дополнено)

Одно из подразделений боевиков под Авдеевкой пошло в наступление, идет бой - П.Жебривский (дополнено)

Киев • УНН

 • 12674 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Одно из подразделений боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление, украинские военные отбили атаку, есть убитые среди боевиков. Сейчас бой продолжается. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.

"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - сообщил П.Жебривский.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

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