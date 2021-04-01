Один из самых дорогих футболистов мира близок к переходу в "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд может стать игроком каталонской "Барселоны", сообщает УНН со ссылкой на "Diario Sport".
Детали
Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда дортмундской “Боруссии”, прибыл в Барселону. В паре с ним в Испанию прилетел отец игрока Альф-Инге Холланд. На встречу к ним в аэропорт прибыл представитель президента “Барселоны” Жоан Лапорта.
Ранее неоднократно сообщалось о желании “Барселоны” приобрести 20-летнего форварда, за которого “Боруссия” хочет 180 млн евро.
Кроме того, спортивный директор “шмелей” Михаэль Цорк подтвердил, что вчера у него состоялась встреча с Райола, предметом которой стало будущее Холланд и его потенциальный трансфер.
Отметим, в нынешнем сезоне Холланд провел 31 матч, забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.
Дополнение
Холланд входит в топ-5 по трансферной цене среди всех футболистов мира. Он оценивается в 110 млн. евро.