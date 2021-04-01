Один із найдорожчих футболістів світу близький до переходу в "Барселону"

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд може стати гравцем каталонської "Барселони", повідомляє УНН з посиланням на "Diario Sport".

Деталі

Агент Міно Райола, який представляє інтереси форварда дортмундської “Борусії”, прибув до Барселони. У парі з ним до Іспанії прилетів батько гравця Альф-Інге Холанд. На зустріч до них в аеропорту прибув представник президента “Барселони” Жоана Лапорти.

Раніше неодноразово повідомлялося про бажання “Барселони” придбати 20-річного форварда, за якого “Борусія” хоче 180 млн євро.

Крім того, спортивний директор “джмелів” Міхаель Цорк підтвердив, що вчора у нього відбулася зустріч з Райолою, предметом якої стало майбутнє Холанда і його потенційний трансфер.

Зазначимо, у нинішньому сезоні Холанд провів 31 матч, забив 33 голи та віддав 8 результативних передач.

Доповнення

Холанд входить до топ-5 за трансферною ціною серед усіх футболістів світу. Він оцінюється в 110 млн. євро.

Українські Національні Новини

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