20 июля армия РФ осуществила 23 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 97 взрывов. В результате обстрела Белопольской громады из 'Градов' один человек получил ранения.
20 июля военные РФ совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская общины. Об этом информируют в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Из-за обстрела Белопольской общины «градами», один человек получил ранения.
Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва16 июля 2024, 19:12 • 59166 просмотров