Захватчики 28 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 103 взрыва
Киев • УНН
Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 103 взрыва в разных населенных пунктах.
За день оккупанты 28 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 103 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: враг сбросил с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва), нанес артиллерийские обстрелы (12 взрывов).
Хотинская: противник сбросил с БпЛА 2 взрывных устройства (ВОГ) (2 взрыва), нанес минометный обстрел (1 взрыв).
Дружбовская: захватчики сбросили 33 мины на территорию громады. Также был артобстрел (1 взрыв).
Эсманьская: террористы обстреляли с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва), нанесли минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
Великописаревская: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
Глуховская: вражеские силы ударили из РСЗО (12 взрывов).
Юнаковская: оккупанты совершили обстрелы с использованием FPV-дронов "камикадзе" (6 взрывов).
Белопольская: противник обстрелял из артиллерии (3 взрыва).
Миропольская: армия врага нанесла обстрел из артиллерии (2 взрыва).
Середино-Будская: страна-террорист сбросила с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва), нанесла артобстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).
Зноб-Новгородская: россияне сбросили 3 мины на территорию громады.
Сумская область: за день 19 вражеских обстрелов, ракетная атака рф унесла жизнь человека, четверо раненых14 июня 2024, 20:25 • 15111 просмотров