Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности
Киев • УНН
Олег Кипер подчеркнул прогресс в обеспечении безбарьерности в Одесской области, признав существующие проблемы на заседании Совета безбарьерности, в котором приняли участие украинские высокопоставленные чиновники.
Одесская ОВА присоединилась к итоговому заседанию Совета безбарьерности. Об этом в своем tg-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Мероприятие состоялось при участии первой леди Елены Зеленской, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. А еще представителей правительства, международных партнеров и глав областных военных администраций.
"В течение этого года мы воплощали важные проекты: в образовании, медицине, цифровых услугах, реабилитации, сфере трудоустройства. Сейчас Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще очень и очень много. Сделать Одесскую область полностью инклюзивной и безбарьерной - сверхважно. Особенно, когда кроме других социальных вызовов на стране бремя большой войны. Совместно будем делать все для комфортной жизни всех людей, как и в городах, так и селах Одесской области", - прокомментировал Кипер.
Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности
Олег Кипер подчеркнул прогресс в обеспечении безбарьерности в Одесской области, признав существующие проблемы на заседании Совета безбарьерности, в котором приняли участие украинские высокопоставленные чиновники.
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