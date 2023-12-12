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Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 12:00  •  7666 просмотра

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Олег Кипер подчеркнул прогресс в обеспечении безбарьерности в Одесской области, признав существующие проблемы на заседании Совета безбарьерности, в котором приняли участие украинские высокопоставленные чиновники.

Одесская ОВА присоединилась к итоговому заседанию Совета безбарьерности. Об этом в своем tg-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Мероприятие состоялось при участии первой леди Елены Зеленской, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. А еще представителей правительства, международных партнеров и глав областных военных администраций.

"В течение этого года мы воплощали важные проекты: в образовании, медицине, цифровых услугах, реабилитации, сфере трудоустройства. Сейчас Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще очень и очень много. Сделать Одесскую область полностью инклюзивной и безбарьерной - сверхважно. Особенно, когда кроме других социальных вызовов на стране бремя большой войны. Совместно будем делать все для комфортной жизни всех людей, как и в городах, так и селах Одесской области", - прокомментировал Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Одещина - регіон з високим ступенем безбар’єрності, проте роботи ще багато: Кіпер про підсумки засідання Ради безбар’єрності
Odesa region is a region with a high degree of barrier-free accessibility, but there is still a lot of work to be done: Kiper on the results of the meeting of the Barrier-Free Council
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