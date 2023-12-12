Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности

Одесская ОВА присоединилась к итоговому заседанию Совета безбарьерности. Об этом в своем tg-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Мероприятие состоялось при участии первой леди Елены Зеленской, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. А еще представителей правительства, международных партнеров и глав областных военных администраций.

"В течение этого года мы воплощали важные проекты: в образовании, медицине, цифровых услугах, реабилитации, сфере трудоустройства. Сейчас Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще очень и очень много. Сделать Одесскую область полностью инклюзивной и безбарьерной - сверхважно. Особенно, когда кроме других социальных вызовов на стране бремя большой войны. Совместно будем делать все для комфортной жизни всех людей, как и в городах, так и селах Одесской области", - прокомментировал Кипер.