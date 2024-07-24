Накануне Дня медицинского работника лечебные учреждения Одессы и области получили двенадцать современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что четыре аппарата искусственной вентиляции легких эксперт-класса для реанимационных отделений больниц города Одессы приобретены за средства представителей местного бизнеса, еще восемь 8 аппаратов получены благодаря сотрудничеству с Благотворительной организацией "Благотворительный фонд „МАЛЬВА УКРАИНА" Ассоциации „МАЛЬВЕ ДИ Украина А.П.С" (MALVE DI UKRAINA A.P.S.). Они переданы в лечебные учреждения области.

Напомним

Сфера здравоохранения для Кипера является приоритетным направлением. Также добавим, что Одесская облгосадминистрация недавно получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи.