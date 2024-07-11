В одесском ЖК "Радужный" трое суток отсутствовало электроснабжение. В знак протеста люди перекрыли дорогу, обвинив ДТЭК в игнорировании проблемы. Однако, как оказалось, свет не появлялся из-за нарушения работы выключателя. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В компании объяснили, что жилой массив, как и другие потребители, находятся в графиках стабилизационных отключений.

За последние трое суток жители ЖК имели свет по графику в такие часы: 8 июля - 00:00 - 04:00, 07:00 - 21:00; 9 июля - 02:00-06:00, 10:00 - 16:00, 20:00 - 00:00; 10 июля - 03:00 - 07:00, 12:00 - 18:00, также получат свет после окончания действия графика - в 23:00.

В то же время компания получила несколько обращений от жителей данного ЖК, что в белой зоне графика не появился свет.

Аварийная бригада ДТЭК оперативно дважды выезжала на осмотр оборудования. И установила, что свет не появлялся из-за нарушения работы выключателя. Специалисты вручную его включали.

Сегодня энергетики заменили выключатель. И пообещали что сегодня, в 23:00, после окончания срока действия графика, бригада дополнительно проверит его работу.

В ДТЭК отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы распределять доступную электроэнергию и всегда готовы реагировать на любые аварии.

Добавим, что следить за исправностью работы выключателей должна Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или ОСМД. Их позиция по ситуации неизвестна.