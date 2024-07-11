Киев • УНН
Жители одесского жилого комплекса "Радужный" три дня были без света из-за неисправности автоматического выключателя, который ДТЭК пришлось вручную включать, а потом заменять.
В одесском ЖК "Радужный" трое суток отсутствовало электроснабжение. В знак протеста люди перекрыли дорогу, обвинив ДТЭК в игнорировании проблемы. Однако, как оказалось, свет не появлялся из-за нарушения работы выключателя. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
В компании объяснили, что жилой массив, как и другие потребители, находятся в графиках стабилизационных отключений.
За последние трое суток жители ЖК имели свет по графику в такие часы: 8 июля - 00:00 - 04:00, 07:00 - 21:00; 9 июля - 02:00-06:00, 10:00 - 16:00, 20:00 - 00:00; 10 июля - 03:00 - 07:00, 12:00 - 18:00, также получат свет после окончания действия графика - в 23:00.
В то же время компания получила несколько обращений от жителей данного ЖК, что в белой зоне графика не появился свет.
Аварийная бригада ДТЭК оперативно дважды выезжала на осмотр оборудования. И установила, что свет не появлялся из-за нарушения работы выключателя. Специалисты вручную его включали.
Сегодня энергетики заменили выключатель. И пообещали что сегодня, в 23:00, после окончания срока действия графика, бригада дополнительно проверит его работу.
В ДТЭК отметили, что энергетики работают круглосуточно, чтобы распределять доступную электроэнергию и всегда готовы реагировать на любые аварии.
Добавим, что следить за исправностью работы выключателей должна Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или ОСМД. Их позиция по ситуации неизвестна.