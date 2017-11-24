Одесский суд отправил в СИЗО еще одного участника акции протеста возле Летнего театра
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Приморский суд Одессы избрал меру пресечения активисту С.Стерненку, который участвовал в акции протеста 18 ноября возле сооружений "Летнего театра" в Одессе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Согласно материалам уголовного производства, С.Стерненко подозревается в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 УК Украины: организация и активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над лицами, уничтожением имущества, с сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые использовались как оружие.
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“Меня закрывают в СИЗО с залогом в 600 тыс. грн. Они не боятся выносить преступное решение на глазах у всей страны”, — написал в Facebook активист.
Напомним, 23 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток еще для одного участника беспорядков в Городском саду в Одессе.
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