Одеський суд відправив у СІЗО ще одного учасника акції протесту біля Літнього театру

Згідно із матеріалами кримінального провадження, С.Стерненко підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.294 КК України: організація та активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особами, знищенням майна, з опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувалися як зброя.

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“Мене закривають в СІЗО із заставою в 600 тис. грн. Вони не бояться виносити злочинне рішення на очах у всієї країни”, — написав у Facebook активіст.

Нагадаємо, 23 листопада суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб ще для одного учасника заворушень у Міському саду в Одесі.

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