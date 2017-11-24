Одеський суд відправив у СІЗО ще одного учасника акції протесту біля Літнього театру
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід активісту С.Стерненку, який брав участь у акції протесту 18 листопада біля споруд “Літнього театру” в Одесі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Згідно із матеріалами кримінального провадження, С.Стерненко підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.294 КК України: організація та активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особами, знищенням майна, з опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувалися як зброя.
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“Мене закривають в СІЗО із заставою в 600 тис. грн. Вони не бояться виносити злочинне рішення на очах у всієї країни”, — написав у Facebook активіст.
Нагадаємо, 23 листопада суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб ще для одного учасника заворушень у Міському саду в Одесі.
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