Одесская теннисистка стала полуфиналисткой соревнований в Будапеште

В начале встречи теннисистки обменялись брейками, а затем хорватка вышла вперед 3:2, после чего Ястремская выиграла четыре гейма подряд.

Во втором сете украинка повела 4:1 с брейком, однако Лукас сократила счет до минимального, но наша 18-летняя землячка сумела взять гейм соперницы и уверенно подала на матч — 6:3, 6:3.

Стоит отметить, что в полуфинальном матче Ястремская сыграет против восьмой сеяной россиянки Екатерины Александровой. Это будет уже третья встреча для теннисисток в этом году: в феврале Ястремская обыграла соперницу в квалификации “Премьера” в Санкт-Петербурге, а в прошлом месяце — в полуфинале 100-тысячника ITF в британском Илкли.