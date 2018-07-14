Одеська тенісистка стала півфіналісткою змагань у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Даяна Ястремська продовжила успішні виступи на кортах в Будапешті, здолавши третю суперницю поспіль — хорватку Тену Лукас, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
На початку зустрічі тенісистки обмінялися брейками, а потім хорватка вийшла вперед 3:2, після чого Ястремська виграла чотири гейми поспіль.
У другому сеті українка повела 4:1 з брейком, однак Лукас скоротила рахунок до мінімального, але наша 18-річна землячка зуміла взяти гейм суперниці і впевнено подала на матч — 6:3, 6:3.
Варто зазначити, що у півфінальному матчі Ястремська зіграє проти восьмої сіяної росіянки Катерини Александрової. Це буде вже третя зустріч для тенісисток в цьому році: в лютому Ястремська обіграла суперницю в кваліфікації “Прем’єра” в Санкт-Петербурзі, а в минулому місяці — в півфіналі 100-тисячника ITF в британському Ілклі.