Главы оборонных ведомств США и Китая провели встречу: обсудили вторжение рф в Украину

Детали

Среди прочего Остин и Вэй, как сообщается, обсудили вопрос вторжения россии в Украину и вопрос Северной Кореи, согласно сообщениям пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.

"Госсекретарь Остин обсудил неспровоцированную войну россии против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и (Китай) выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения", - сказал Райдер.

Издание отмечает, что конкурирующие государства имеют споры по ряду вопросов, включая Тайвань, безопасность и права человека, но предпринимались попытки снизить градус после саммита между лидерами обеих стран, которые бывают не часто. Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин попытались смягчить риторику, но разногласия были очевидны — и обмен мнениями между их главами оборонных ведомств был аналогичным, отмечает издание.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что переговоры между Остином и Вэем в кулуарах конференции министров обороны в Сиемреапе были «продуктивными» и «профессиональными».

"Обе стороны согласились с тем, что важно, чтобы наши страны работали вместе, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", но "конкуренция остается определяющей чертой отношений", – сказал чиновник.

Остин добивался «восстановления ряда диалогов и механизмов между военными, чтобы помочь ответственно управлять этой конкуренцией», добавил чиновник.

Это была отсылка на процедуры и обмены, отмененные после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе, несмотря на строгие предупреждения и угрозы со стороны Пекина, отмечает издание.

Официальный представитель США сказал, что Остин и Вэй имели «длительный обмен мнениями» о Тайване во время встречи, длившейся полтора часа.

Представитель министерства обороны Китая охарактеризовал встречу как «искреннюю, подробную, практическую и конструктивную».

"Обе стороны признали, что обе армии должны искренне претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами обоих государств, поддерживать общение и контакты, укреплять кризисное управление и усердно работать для поддержания мира и стабильности в регионе, - сказал представитель. - Китай предоставляет большое значение развитию двусторонних военных отношений, но США должны уважать основные интересы Китая".

Остин также выразил обеспокоенность "все более опасным" поведением китайских военных самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении американской стороны.

Остин призвал Китай — главного дипломатического покровителя Пхеньяна — «полностью обеспечить соблюдение» резолюций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи по поводу ее программ вооружений.

Встреча глав оборонных ведомств состоялась после непродолжительного обмена мнениями между Си и вице-президентом США Камалой Харрис на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке.