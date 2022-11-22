Очільники оборонних відомств США та Китаю провели зустріч: обговорили вторгнення рф до України

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Серед іншого Остін та Вей, як повідомляється, обговорили питання вторгнення росії до України та питання Північної Кореї, згідно зі повідомленнями прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

"Держсекретар Остін обговорив неспровоковану війну росії проти України і підкреслив, що і Сполучені Штати, і (Китай) виступають проти застосування ядерної зброї або загроз її застосування", - сказав Райдер.

Видання зазначає, що конкуруючі держави мають суперечки з низки питань, включаючи Тайвань, безпеку та права людини, але були спроби знизити градус після саміту між лідерами обох країн, які бувають не часто. Президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін спробували пом'якшити риторику, але розбіжності були очевидними — і обмін думками між їхніми головами оборонних відомств був аналогічним, відзначає видання.

Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що переговори між Остіном та Веєм у кулуарах конференції міністрів оборони у Сіємреапі були «продуктивними» та «професійними».

"Обидві сторони погодилися з тим, що важливо, щоб наші країни працювали разом, щоб конкуренція не переросла в конфлікт", але "конкуренція залишається визначальною рисою відносин", - сказав чиновник.

Остін домагався «відновлення низки діалогів та механізмів між військовими, щоб допомогти відповідально керувати цією конкуренцією», додав чиновник.

Це було посилання на процедури та обміни, які були скасовані після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні, попри суворі попередження та погрози з боку Пекіна, відзначає видання.

Офіційний представник США сказав, що Остін і Вей мали «тривалий обмін думками» про Тайвань під час зустрічі, яка тривала півтори години.

Представник міністерства оборони Китаю охарактеризував зустріч як «щиру, докладну, практичну та конструктивну».

"Обидві сторони визнали, що обидві армії повинні щиро втілювати в життя важливий консенсус, досягнутий главами обох держав, підтримувати спілкування та контакти, зміцнювати кризове управління та старанно працювати для підтримки миру та стабільності в регіоні, - сказав представник. - Китай надає великого значення розвитку двосторонніх військових відносин, але США повинні поважати основні інтереси Китаю".

Остін також висловив стурбованість "все більш небезпечною" поведінкою китайських військових літаків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, йдеться в повідомленні американської сторони.

Остін закликав Китай — головного дипломатичного покровителя Пхеньяну — «повністю забезпечити дотримання» резолюцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї щодо її програм озброєнь.

Зустріч глав оборонних відомств відбулася після нетривалого обміну думками між Сі та віце-президентом США Камалою Гарріс на Азіатсько-Тихоокеанському саміті в Бангкоку.